Колишній спортивний директор Манчестер Юнайтед виступав проти запрошення Аморіма

Вже колишній спортивний директор Манчестер Юнайтед Ден Ешворт не хотів, щоб клуб запрошував Рубена Аморіма, який замінив Еріка тен Гага на посаді головного тренера.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, Ешворт не був прихільником запрошення 39-річного португальця, бо у нього був свій "ідеальний кандидат" в особі екстренера збірної Англії Гарета Саутгейта.

Призначення Аморіма лобіював генеральний директор Юнайтед Омар Беррада.

Ешворт навіть не був залучений до процесу відбору Аморіма. При цьому "червоні дияволи" наголосили, що призначення португальського тренера було "одностайним рішенням" керівництва клубу.

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Також зазначається, що справи з Ешвортом "не були райдужними" протягом кількох тижнів. Його відставка була підтверджена рівно через два тижні після першого матчу Аморіма на чолі МЮ.

Ден Ешворт ніяк не коментував ані призначення Аморіма, ані звільнення тен Гага.

Нагадаємо, що вчора Манчестер Юнайтед оголосив про відставку Дена Ешворта з посади спортивного директора. Він пропрацював на "Олд Траффорд" всього п'ять місяців.