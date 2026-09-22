Манчестер Юнайтед може взимку підписати форварда Боруссії Дортмунд

Нападник Боруссії Дортмунд і збірної Гвінеї Серу Гірассі може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє TeamTalk.

Керівництво Манчестер Юнайтед вважає, що лінія атаки команди потребує підсилення, і розглядає Гірассі як один із пріоритетних варіантів трансферу в січні поточного року.

Контракт 30-річного нападника з Боруссією діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 32 мільйони євро. Новий сезон Серу розпочав з 4 голів і 2 асистів у 6 матчів за Боруссію в усіх турнірах.

Влітку поточного року в послугах Гірассі була зацікавлена Барселона, проте каталонці відмовилися від підписання форварда після того, як Боруссія Дортмунд назвала ціну в 50 мільйонів євро.