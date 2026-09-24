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Манчестер Юнайтед запросив нового тренера

Олександр Булава — 24 вересня 2026, 17:45
Манчестер Юнайтед запросив нового тренера
Коннор Кінг
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед оголосив про призначення 27-річного Коннора Кінга на посаду асистента тренера воротарів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець приєднався до "червоних дияволів" після роботи в Бернлі, де він працював з 2018 року. До цього він пройшов академію Бернлі та виступав за збірну Англії U-16, проте професійна кар'єра не склалась.

У Манчестері він працюватиме під керівництвом головного тренера воротарів першої команди Крейга Мосона.

Зазначимо, що у МЮ видався складний старт сезону. Команда набрала лише 5 очок у п'яти стартових турах АПЛ, команда наразі посідає 12-те місце в турнірній таблиці. Також "дияволи" вилетіла з Кубку ліги, програвши Брайтону (2:3).

Раніше була інформація, що іменитий італійський тренер Антоніо Конте може замінити Майкла Карріка на посаді наставника Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед

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