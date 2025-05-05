Забарний продовжує перебувати у сфері інтересів ПСЖ

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний, як і раніше, входить до сфери інтересів чинного чемпіона Франції – ПСЖ.

Про це повідомляє Sky Sport CH.

За інформацією джерела, влітку парижани можуть попрощатися з капітаном команди Маркіньосом, якому виповнилося 30 років. На його місце розглядаються два кандидати – один із них Забарний, а другий – 21-річний еквадорець Хоель Ордоньєс, який виступає за Брюгге.

Як відомо, у січні український захисник відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря.

Нагадаємо, що Ілля Забарний знаходиться у сфері інтересів Челсі. Також раніше повідомлялося про інтерес до Забарного з боку Ньюкасла. У поточному сезоні Ілля провів за Борнмут 36 матчів.

До того ж українець увійшов у десятку футболістів до 23 років з найкращих 5 ліг, які у 2024 році зіграли найбільше хвилин. Забарний опинився в одному списку з Ямалем та Беллінгемом.