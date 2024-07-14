У нас є свої аргументи — Дедишин розповів про виклик гравців Руха до олімпійської збірної України

Генеральний директор львівського Руха Ігор Дедишин аргументував, чому клуб не може вчасно відпустити гравців до табору олімпійської збірної України.

Функціонер львів'ян дав інтерв'ю для "Збірна".

"Федора ми відпустили практично вчасно, 9-10 липня, Краснопір полетів сьогодні, 14-го числа.

Сич їде до табору олімпійської збірної відразу після спарингу з Лутоном, який відбудеться 16 липня. Ми це узгодили з Ротанем, дійшли компромісу, ніяких проблем в нас немає.

Я особисто обговорював з Ротанем дати, він погодився. Я розумію, що Руслан Петрович хотів в ідеалі отримати всіх футболістів 9-го числа, але по кожному з них у Руха є аргументи. Гравці повинні пройти хоча б часткову підготовку з клубом.

У Федора була травма, він досі не тренується в загальній групі. Ми думали його долікувати, щоб вони полетіли разом з Краснопіром, але Ротань наполіг на тому, щоб ми його відправили раніше, тому що олімпійська збірна запросила реабілітолога Івана Поробію. Це реабілітолог серйозного рівня, Федор зараз під його наглядом і на контакті з лікарями Руха.

Що стосується Краснопіра, то це найдорожчий трансфер в історії Руха, ми на нього дуже розраховуємо в новому сезоні. Для нас і для нього було дуже важливо, щоб він пройшов повноцінну підготовку з нашою командою. Повноцінну, він, звичайно, не пройшов, але три тижні — це краще, ніж тиждень. Ми це пояснили Ротаню, він з розумінням поставився до ситуації.

Сича Ротань дуже добре знає, по ньому проблем точно не буде. Просто в нас є домовленості із закордонними клубами, що їхні скаути будуть переглядати Олексія у грі з Лутоном. Вони попросили, щоб Сич зіграв у цьому матчі.

Найголовніше, що ми по всіх цих питаннях знайшли компроміс із Ротанем та тренерським штабом олімпійської збірної. Проблем ніяких немає", — сказав Дедишин.