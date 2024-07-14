Ротань закликав Рух та Зорю відпустити гравців в Олімпійську збірну України

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань звернувся до керівництва Руха та Зорі з проханням раніше відпустити у команду Ігоря Краснопіра, Олексія Сича та Арсена Батагова.

Цитує Ротаня "Збірна".

"На жаль, є проблеми. Зараз у нас працюють 15 польових гравців плюс три воротарі. Через це ми не можемо зробити повноцінний тренувальний процес, доводиться виходити з того, що є. Я зараз вже не хочу жалітися і говорити, що клуби нас не розуміють.

Я хочу від цього абстрагуватися і сконцентруватися на роботі. Працюємо з тими, хто є, і чекаємо на інших хлопців. Чим раніше вони приїдуть, тим краще. Дуже хочеться, щоб ті клуби, які затримують гравців, пішли олімпійській збірній назустріч, і відпустили їх раніше. Футбольні люди розуміють, що неможливо вести повноцінний тренувальний процес із 15 польовими гравцями й трьома воротарями. Треба мінімум 20 польових футболістів.

Ми чекаємо на Краснопіра, Сича та Батагова. У нас є домовленість, що після спарингу Руха 13 липня до нас поїде Краснопір, після товариської гри 17 липня — Сич, а 20-го числа Зоря відпустить Батагова.

Хочу звернутись до тренерів і керівників Зорі й Руху з проханням, щоб вони пішли нам назустріч і відпустили цих гравців раніше", — сказав Ротань.