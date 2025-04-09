УАФ призначила нового технічного директора

Новим технічним директором Української асоціації футболу (УАФ) призначено Ігоря Дедишина.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Його попередником був Олег Протасов, який обіймав цю посаду ще за каденції попереднього президента УАФ Андрія Павелка.

Попереднім місцем роботи Дедишина був львівський Рух, де він обіймав посаду генерального директора. Сторони оголосили про припинення співпраці наприкінці лютого поточного року.

У львівському клубі посаду генерального директора 48-річний фахівець обіймав із 2019 року, відігравши важливу роль у прогресі команди та її виходу до Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2019/20.

У 2016 – 2017 роках Дедишин був генеральним директором рівненського Вереса та словенського клубу Цельє. З 2018 року працював у академії Руху.