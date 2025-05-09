Дедишин прокоментував зміни у форматі Кубку України та створення телепулу для показу матчів

Технічний директор Української асоціації футболу Ігор Дедишин прокоментував зустріч клубів Української Премʼєр-Ліги, які вирішили створити єдиний телепул для показу матчів Кубку країни, зазначивши, що навколо нього в майбутньому буде утворюватися дуже якісний футбольний контент.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Дуже вдячний клубам за те, що ми дивимося з ними в одному напрямку. Відчув повне порозуміння. Ми проводили відкритий діалог, який привів до конкретних результатів. Ми погодили концепцію нового формату Кубку з наступного сезону, погодили обʼєднання телеправ на нього і всі вони будуть заведені в єдину телевізійну точку – УПЛ ТБ, навколо якого в майбутньому буде утворюватися дуже якісний футбольний контент, і ми зможемо сконцентрувати для глядача в одному місці весь національний футбол різного рівня. Це така амбіція та мета", – розповів він.

Дедишин також розповів, як буде виглядати передача телеправ та які плюси від цього для клубів та УАФ.

"Головне, про що ми спільно домовилися – ми хочемо створити якісний продукт і всі погодилися з цим. В наступному сезоні Кубку України ми запровадимо єдині стандарти показу. Всі витрати нестиме Українська асоціація футболу через залучення спонсорів та партнерів. І це фінансове навантаження УАФ забирає у клубів. Адже до того фінансова відповідальність за трансляцію домашніх матчів лежала саме на них. Тепер всі права будуть консолідовані і всі матчі будуть показані на УПЛ ТБ. Це крок назустріч збоку УАФ. Найголовніше, що ми продемонстрували – український футбол це вулиця з двостороннім рухом, коли субʼєкти рухаються на зустріч один одному", – зазначив він.

Технічний директор УАФ також пояснив, в чому принципова відмінність нового формату Кубку від попереднього.

"Ми хотіли, щоби це був насправді Кубок для всієї України, ми залучили регіони. Ми забрали додатковий час, тепер у випадку нічиєї одразу буде серія пенальті. Ми дали відчуття, що кожен матч для кожної команди є вирішальним і кожна хвилина є важливою. І можливість, скажімо так, маленьким клубам спробувати заскочити якомога вище", – підкреслив Дедишин.

Нагадаємо, у середу, 7 травня, у Будинку футболу відбулася нарада, на якій клуби Української Прем'єр-ліги та керівництво Української асоціації футболу попередньо узгодили новий формат Кубку України, а також створили єдиний телепул для показу кубкових матчів.