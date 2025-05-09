В Україні відновлять чемпіонат U-21 та змінять формат ліги U-19

Невдовзі в Україні відновлять чемпіонат U-21, який не проводився з 2021 року.

Про це в коментарі УПЛ ТБ повідомив технічний директор Української асоціації футболу Ігор Дедишин.

"Підтримали ідею відновити чемпіонат U-21. Це актуальне питання для гравців, які не проявили себе на рівні U-19, але грати там уже не можуть. Для клубів це зручний механізм, щоб давати гравцям можливість відновитись після травм. І ті, хто не має багато практики, можуть отримати час в U-21", – сказав Дедишин.

Дедишин також додав, що замість чемпіонату U-19, в якому беруть участь лише команди УПЛ, буде відкрита ліга, куди можуть заявитись усі клуби з командами U-19.

Нагадаємо, у середу, 7 травня, у Будинку футболу відбулася нарада, на якій клуби Української Прем'єр-ліги та керівництво Української асоціації футболу попередньо узгодили новий формат Кубку України, а також створили єдиний телепул для показу кубкових матчів.