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В Україні відновлять чемпіонат U-21 та змінять формат ліги U-19

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 16:47
В Україні відновлять чемпіонат U-21 та змінять формат ліги U-19
УАФ

Невдовзі в Україні відновлять чемпіонат U-21, який не проводився з 2021 року.

Про це в коментарі УПЛ ТБ повідомив технічний директор Української асоціації футболу Ігор Дедишин.

"Підтримали ідею відновити чемпіонат U-21. Це актуальне питання для гравців, які не проявили себе на рівні U-19, але грати там уже не можуть. Для клубів це зручний механізм, щоб давати гравцям можливість відновитись після травм. І ті, хто не має багато практики, можуть отримати час в U-21", – сказав Дедишин.

Дедишин також додав, що замість чемпіонату U-19, в якому беруть участь лише команди УПЛ, буде відкрита ліга, куди можуть заявитись усі клуби з командами U-19.

Нагадаємо, у середу, 7 травня, у Будинку футболу відбулася нарада, на якій клуби Української Прем'єр-ліги та керівництво Української асоціації футболу попередньо узгодили новий формат Кубку України, а також створили єдиний телепул для показу кубкових матчів.

Дедишин Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ

Дедишин

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