Колишній гендиректор Руха отримає посаду в УАФ – джерело
Ігор Дедишин
ФК Рух
Колишній генеральний директор Руха Ігор Дедишин отримає посаду в Українській асоціації футболу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, 48-річний функціонер найближчим часом заступить на посаду технічного директора УАФ.
Зазначимо, що тривалий час цю посаду обіймав Олег Протасов.
Дедишин став гендиректором Руха у 2019 році, відігравши важливу роль у прогресі команди та її виходу до Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2019/20. У кінці лютого 2025 сторони оголосили про припинення співпраці.
Раніше стало відомо, що УАФ направила листа до УЄФА, в якому розкритикувала рішення вшанувати пам'ять росіянина, якого вбили на війні з Україною, під час Конгресу в Белграді.