Колишній гендиректор Руха отримає посаду в УАФ – джерело

Колишній генеральний директор Руха Ігор Дедишин отримає посаду в Українській асоціації футболу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, 48-річний функціонер найближчим часом заступить на посаду технічного директора УАФ.

Зазначимо, що тривалий час цю посаду обіймав Олег Протасов.

Дедишин став гендиректором Руха у 2019 році, відігравши важливу роль у прогресі команди та її виходу до Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2019/20. У кінці лютого 2025 сторони оголосили про припинення співпраці.

Раніше стало відомо, що УАФ направила листа до УЄФА, в якому розкритикувала рішення вшанувати пам'ять росіянина, якого вбили на війні з Україною, під час Конгресу в Белграді.