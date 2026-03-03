Це тільки додасть йому впевненості: тренер та капітан Утрехта оцінили дебютний гол українця Степанова

Головний тренер Утрехта Рон Янс та капітан команди Нік Віргевер поділилися емоціями від дебютного забитого м'яча 18-річного українського форварда Артема Степанова, який приніс команді перемогу над АЗ.

Їхні слова передає RTV Utrecht.

Досвідчений оборонець нідерландського колективу розповів, що сподівається на подальші успіхи молодого нападника.

"Це був чудовий момент. Зазвичай пенальті б'є Дані, але Артем отримав право пробити. Він забив свій перший гол. Сподіваємося, що за ним будуть і інші".

Наставник Утрехта також похвалив командний дух та відзначив важливість цього епізоду для подальшого прогресу українця.

"Це був перший пенальті, який ми отримали за 14 місяців. Добре, що Дані віддав його Артему. Це тільки додасть йому впевненості".

Його контракт належить леверкузенському Баєру (до 30 червня 2027-го). Степанов вже встиг провести два матчі за першу команду "червоно-чорних" (без результативних дій).

У футболці Утрехта Артем виступає з кінця січня 2026-го. Відтоді провів за нідерландський колектив 6 ігор. 1 березня у матчі проти АЗ відзначився дебютним голом. Українець допоміг Утрехту здобути домашню перемогу з рахунком 2:0 та став найкращим гравцем поєдинку.

Його нинішня команда після 25-ти турів посідає восьме місце у турнірній таблиці Ередивізі, набравши 34 бали.

Наступний матч Утрехта відбудеться у п'ятницю, 6 березня, коли колектив гостюватиме на полі Гераклеса. Початок зустрічі – о 21:00 (за київським часом).

Відзначимо, що у нідерландському клубі задоволені адаптацією 18-річного українського форварда.