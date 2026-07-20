Тренер збірної Аргентини не стримав сліз на пресконференції після поразки у фіналі ЧС-2026

Ліонель Скалоні дуже болісно сприйняв поразку у фіналі чемпіонату світу-2026 від Іспанії (0:1), розплакавшись на післяматчевій пресконференції.

Про це повідомляє DSPORTS.

Наставник "альбіселесте" був дуже засмучений. Він тримався майже до останнього, коментуючи протистояння з "Фурією Рохою", проте врешті-решт емоції взяли гору.

Фахівець заявив, що пишається своєю командою. Він зізнався, що продовжить працювати головним тренером збірної Аргентини до грудня, після чого, ймовірно, завершить цей етап кар'єри, адже відчуває вигоряння:

"Я вже виплакав усе серце в роздягальні разом зі своїми хлопцями. Я безмежно вдячний цій групі футболістів – вони були справжніми воїнами. Ми до останньої хвилини намагалися зробити все можливе. Мене розриває між розчаруванням і гордістю. Мені дуже сумно, але хлопці віддали на полі все до останнього подиху. Я відчуваю вічну вдячність за їхню мужню гру, яка тримала надію живою до самого кінця. Це місце прекрасне, це місце-мрія. Ні я, ні мій тренерський штаб ніколи не могли уявити у найсміливіших мріях, що пройдемо цей шлях".

Після цих слів тренер зі сльозами на очах перепросив у журналістів. Він не зміг продовжувати промову через емоції та залишив залу під гучні аплодисменти преси.

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QwB2LHg44r — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Зазначимо, що Ліонель Скалоні очолює збірну Аргентини з 2018 року. За цей час він став найуспішнішим тренером в історії "альбіселесте", вигравши ЧС-2022, Фіналіссіму та два Кубки Америки.