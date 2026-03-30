Колишній тренер Шахтаря погодився очолити Тоттенгем: інсайдер назвав умови контракту

Колишній наставник Марселя та Шахтаря Роберто Де Дзербі погодився очолити Тоттенгем.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, контракт італійського спеціаліста буде розрахований на 5 років, і сторони наразі працюють над формуванням тренерського штабу.

Нагадаємо, що Де Дзербі був звільнений із Марселя 11 лютого 2026 року. Італієць покинув французький клуб у статусі рекордсмена.

Як відомо, Тоттенгем 29 березня звільнив Ігоря Тудора з посади головного тренера. Під його керівництвом колектив встановив найдовшу серію з поразок в історії клубу.

Тоттенгем після 31 туру посідає 17-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.