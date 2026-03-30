Колишній тренер Шахтаря погодився очолити Тоттенгем: інсайдер назвав умови контракту
Роберто Де Дзербі
Колишній наставник Марселя та Шахтаря Роберто Де Дзербі погодився очолити Тоттенгем.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, контракт італійського спеціаліста буде розрахований на 5 років, і сторони наразі працюють над формуванням тренерського штабу.
Нагадаємо, що Де Дзербі був звільнений із Марселя 11 лютого 2026 року. Італієць покинув французький клуб у статусі рекордсмена.
Як відомо, Тоттенгем 29 березня звільнив Ігоря Тудора з посади головного тренера. Під його керівництвом колектив встановив найдовшу серію з поразок в історії клубу.
Тоттенгем після 31 туру посідає 17-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.