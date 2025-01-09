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Ексфутболіст Ювентуса став директором з футболу в Марселі

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 11:28
Ексфутболіст Ювентуса став директором з футболу в Марселі
Мехді Бенатія (праворуч)
Марсель

Колишній футболіст туринського Ювентуса та Баварії Мехді Бенатія став директором з футболу в Марселі.

Про це повідомляє пресслужба "провансальців".

Зазначимо, що у листопаді 2023 року Бенатія було призначено спортивним директором клубу. Очікується, що на новій посаді марокканець матиме більше повноважень для побудови команди.

Окрім Ювентуса та Баварії, Мехді відомий футбольним вболівальникам своїми виступами в Удінезе, Ромі та Клермоні.

Раніше повідомлялось, що інший ексфутболіст мюнхенського гранда може купити Бордо.

Баварія Марсель Ювентус

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