Ворскла – Чорноморець: де дивитися матч 28 туру УПЛ

Ворскла прийматиме одеський Чорноморець у межах 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в суботу, 10 травня, на стадіоні "Ворскла" ім. О. Бутовського в Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Після 27 турів Ворскла продовжує перебувати у зоні стиків чемпіонату України, набравши 25 очок. Відставання від 13 ЛНЗ становить 3 очки. У попередньому турі полтавці зіграли внічию з Колосом.

Чорноморець наразі розташувався на останній сходинці турнірної таблиці. "Моряки" мають 18 залікових балів після 27 зіграних матчів. В останній грі одесити зазнали поразки від Шахтаря.