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Верес – Полісся: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 9 березня 2025, 14:29
Верес – Полісся: де дивитися матч УПЛ
Пресслужба Полісся

Рівненський Верес та житомирське Полісся проведуть матч 21 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 11 березня, на стадіоні "Авангард". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

"Вовки" продовжують знаходитися на 4 сходинці турнірної таблиці, заробивши 34 очки за 20 зіграних матчів. В останньому турі підопічні Імада Ашура виявилися сильнішими за Чорноморець.

Верес після двох перемог поспіль поступився Лівому берегу. Наразі "народний клуб" знаходиться на 9 позиції в чемпіонаті України, набравши 25 залікових пунктів.

Верес Полісся Чемпіонат України, УПЛ

Верес

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