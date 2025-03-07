Лівий Берег з голом-красенем від Шастала переграв Верес у 20 турі УПЛ

У п'ятницю, 7 березня, відбувся матч 20 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Лівий Берег переміг Верес.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0. Новачок УПЛ повів у рахунку завдяки автоголу захисника рівненського клубу Семена Вовченка, який вразив власні ворота ще на 11-й хвилині першого тайму.

Другий гол господарі поля оформили на 59-й хвилині – відзначився Дмитро Шастал, який забив гол-красень майже з центру поля, встановивши у підсумку остаточний результат поєдинку.

Завдяки цьому успіху київський колектив піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці, набравши 22 залікові бали. Верес із 25 очками залишився 7-м.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

20 тур, 7 березня

Лівий Берег – Верес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Вовченко (аг), 2:0 – 59 Шастал

Лівий Берег: Механів – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал - Косовський, Дедух, М. Когут (Войцеховський, 67) – Синиця (Різник, 86), Сухоручко (Кобзар, 79), Шастал (Галас, 79)

Верес: Кожухар – Шевченко (Сміян, 75), Вовченко, Чечер, Куція (Протасевич, 75) – Кучеров, Харатін, Дахновський, Шарай (Луан, 46) – Гайдучик, Годя (Степанюк, 46)

Попередження: 23 – Когут, 31 – Куція, 38 – Чечер, 41 – Харатін, 67 – Банада

У наступному турі підопічні Олега Шандрука зіграють проти Полісся, матч відбудеться 11 березня о 15:30. Водночас Лівий Берег днем пізніше у цей же час прийме Кривбас.