Україна U-20 – Іспанія U-20: де дивитися матч 1/8 фіналу чемпіонату світу

Молодіжна збірна України зіграє проти однолітків з Іспанії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2025 року серед юнаків до 20 років, який проходить у Чилі.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом. Подивитися гру можна буде у прямій трансляції на сайті Суспільне Спорт та на регіональних телеканалах Суспільного.

Нагадаємо, на груповому етапі збірна України переграла Південну Корею, а також зіграла внічию з Панамою. Окрім того, "синьо-жовті" в межах третього туру обіграли Парагвай.

У разі перемоги збірна України зіграє в 1/4 фіналу проти переможця пари Колумбія – Південна Африка. З усіма парами 1/8 та розкладом матчів можна ознайомитись за цим посиланням.