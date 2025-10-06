Стало відомо, коли збірна України зіграє проти Іспанії в 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу

У ніч на 6 жовтня відбулися останні матчі групового етапу чемпіонату світу 2025 року з футболу серед юнаків до 20 років. За їхніми результатами сформувалися всі пари 1/8 фіналу ЧС.

Таким чином збірна України проведе поєдинок проти команди Іспанії. Зустріч відбудеться вже завтра, 7 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Розклад матчів 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20

7 жовтня

22:30. Україна – Іспанія

8 жовтня

02:00. Чилі – Мексика

22:30. Аргентина – Нігерія

22:30. Колумбія – Південна Африка

9 жовтня

02:00. Парагвай – Норвегія

02:00. Японія – Франція

22:30. США – Італія

10 жовтня

02:00. Марокко – Республіка Корея

Нагадаємо, на груповому етапі збірна України переграла Південну Корею, а також зіграла внічию з Панамою. Окрім того, "синьо-жовті" в межах третього туру обіграли Парагвай.

У разі перемоги збірна України зіграє в 1/4 фіналу проти переможця пари Колумбія – Південна Африка.