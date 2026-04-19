Евертон – Ліверпуль. Де та коли дивитися матч 33 туру АПЛ

У неділю, 19 квітня, на "Гілл Дікінсон Стедіум" відбудеться матч 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон прийматиме Ліверпуль.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок о 16:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "червоні", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,28. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 3,25, на нічию – 3,40.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 20 вересня 2025 року. Вона завершилася перемогою Ліверпуля з рахунком 2:1.

Зазначимо, що команди розділяє перед очним протистоянням лише п'ять очок у турнірній таблиці АПЛ. "Іриски" посідають десяту позицію з 47 заліковими балами, а "червоні" розташовуються на п'ятій сходинці.

