Епіцентр – Карпати. Де та коли дивитися матч 24 туру УПЛ

У неділю, 19 квітня, Епіцентр із Кам'янця-Подільського та львівські Карпати зіграють між собою в матчі 24-го туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 15:30 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

Після 23 турів Карпати йдуть на 9 місці в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ, маючи в активі 32 очки. Епіцентр посідає 11-й рядок із 23 балами.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Карпати, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,22. Натомість на успіх Епіцентра та нічию можна поставити з однаковим коефіцієнтом – 3,33.

