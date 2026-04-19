Манчестер Сіті – Арсенал. Де та коли дивитися матч 33 туру АПЛ

У неділю, 19 квітня, на стадіоні "Сіті оф Манчестер" відбудеться матч 33 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Манчестер Сіті прийматиме лондонський Арсенал.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок о 18:30 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "містяни", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,90. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 4,20, на нічию – 3,60.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 22 березня у фіналі Кубку англійської ліги. Вона завершилася перемогою підопічних Гвардіоли з рахунком 2:0.

Зазначимо, що обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство. Наразі господарі посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи на шість очок саме від "канонірів" і мають гру в запасі.

