Верона – Мілан. Де та коли дивитися матч 33 туру Серії А

У неділю, 19 квітня, на "Стадіо Маркантоніо Бентегоді" відбудеться матч 33 туру італійської Серії А, в якому місцева Верона прийматиме Мілан.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 2" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 16:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Мілан, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,61. На успіх Верони можна поставити з коефіцієнтом 6,54, на нічию – 4,20.

Зазначимо, що Мілан посідає 3 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 63 очки. Натомість Верона з 18 балами йде 19-ю, перебуваючи в зоні вильоту.

