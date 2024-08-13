Реал — Аталанта: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

Переможець Ліги чемпіонів Реал Мадрид зіграє з тріумфатором Ліги Європи Аталантою в матчі за Суперкубок УЄФА.

Поєдинок відбудеться в середу, 14 серпня, на стадіоні "Народовий" у Варшаві. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переглянути матч наживо в Україні можна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що за мадридський клуб виступає український воротар Андрій Лунін. Наразі перебування Андрія у клубі знаходиться під питанням.

Напередодні українець висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту — він вимагає більшої ролі у команді, щоб погодитися на угоду до 2029 року. Натомість керівництво "королівського клубу" вважає, якщо Лунін хоче залишитися у команді, то тільки на визначених клубом умовах.

Раніше повідомлялося, що український суддя Микола Балакін отримав призначення на матч за Суперкубок УЄФА.