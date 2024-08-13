Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал — Аталанта: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

Станіслав Лисак — 13 серпня, 20:43
Реал — Аталанта: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

Переможець Ліги чемпіонів Реал Мадрид зіграє з тріумфатором Ліги Європи Аталантою в матчі за Суперкубок УЄФА.

Поєдинок відбудеться в середу, 14 серпня, на стадіоні "Народовий" у Варшаві. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переглянути матч наживо в Україні можна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що за мадридський клуб виступає український воротар Андрій Лунін. Наразі перебування Андрія у клубі знаходиться під питанням.

Читайте також :
Фото Реал Мадрид — Аталанта: анонс матчу Суперкубку УЄФА

Напередодні українець висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту — він вимагає більшої ролі у команді, щоб погодитися на угоду до 2029 року. Натомість керівництво "королівського клубу" вважає, якщо Лунін хоче залишитися у команді, то тільки на визначених клубом умовах.

Раніше повідомлялося, що український суддя Микола Балакін отримав призначення на матч за Суперкубок УЄФА.

Аталанта Реал Мадрид Суперкубок УЄФА

Аталанта

Реал Мадрид — Аталанта: анонс матчу Суперкубку УЄФА
Лунін у заявці Реала на матч за Суперкубок УЄФА проти Аталанти
Аталанта оголосила про трансфер форварда збірної Італії Ретегі
Український арбітр працюватиме на матчі за Суперкубок УЄФА
Мати ексгравця збірної України дивом залишилась живою після ракетного удару

Останні новини