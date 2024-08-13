Реал Мадрид — Аталанта: анонс матчу Суперкубку УЄФА

У середу, 14 серпня, переможець Ліги чемпіонів іспанський Реал Мадрид протистоятиме тріумфатору Ліги Європи італійській Аталанті. Команди сперечаються за Суперкубок УЄФА. Матч відбудеться на стадіоні "Народовий" у Варшаві. Початок — о 22:00 за київським часом.

Реал Мадрид

Команда Карло Анчелотті проведе перший офіційний матч у сезоні. У міжсезонні "вершкові" провели три контрольні матчі. І перемогли лише в одному — останньому, з англійським Челсі (2:1). А от італійському Мілану та каталонській Барселоні мадридці поступилися — 0:1 та 1:2 відповідно.

Реал — рекордсмен за кількістю виграних титулів Суперкубка УЄФА, але ділить першість якраз із Міланом та Барселоною. Усі три команди вигравали по 5 разів. Також "галактікос" тричі програвали сутичку за трофей. У попередньому сезоні столичний іспанський клуб у 15-те переміг у головному єврокубку, перегравши у фіналі німецьку Боруссію Дортмунд (2:0). Останній матч Реала за Суперкубок УЄФА датований 2022-м. Тоді мадридці перемогли німецький Айнтрахт Франкфурт (2:0).

В Реала одна втрата. Бек Давид Алаба не доступний тренерському штабу до кінця року через пошкодження.

Getty Images

Аталанта

Як і суперник, клуб із Бергамо офіційних матчів ще не грав. Аталанта так само провела три контрольні поєдинки. І не вразила ще більше: нічия та дві поразки. З нідерландським АЗ "богиня" зіграла 0:0, а Пармі та німецькому Санкт-Паулі поступилася розгромно — 1:4 та 0:3 відповідно.

Колектив Джан П’єро Гасперіні візьме участь у поєдинку за Суперкубок УЄФА вперше. За підсумками попереднього сезону італійський клуб також уперше виграв один із європейських клубних турнірів: у фіналі ЛЄ з рахунком 3:0 італійці переграли німецький Баєр із Леверкузена.

В Аталанти кадрових проблем більше. Гасперіні не розраховує на чотирьох футболістів. Бек Джорджо Скальвіні та нападник Джанлука Скамакка через травми зіграють нескоро, а інший захисник Рафаель Толой недоступний через пошкодження м'язів. Крім того, досвідчений наставник "списав" півзахисника Тона Копмейнерса, оскільки той налаштований перейти в інший клуб.

Історія зустрічей

Це буде третій матч команд. Раніше клуби зустрічалися у розіграші Ліги чемпіонів сезону-2020/21. У обох іграх сильнішим був іспанський клуб (3:1, 1:0).

Де дивитися

Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді – Вальверде, Камавінга, Себальос – Беллінгем – Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Аталанта: Муссо – Колашинац, Хін, Годфрі, Джимшиті – Пашаліч, Руджері, Лоуренсо, Дзаппакоста – Лукман, Де Кетеларе.

Цифри і факти

Матч обслуговуватиме швейцарський суддя Сандро Шерер. Протягом сезонів-2022/23 та 2023/24 він провів на міжнародному рівні 18 матчів. У цих іграх Шерер показав 73 жовті картки. У середньому за гру він дістає з кишені жовтий колір у кількості 4,1 рази. Також Шерер 4 рази футболістів з поля вилучав. Сандро фіксує в середньому 25 фолів за матч, а вірогідність призначення цим арбітром Пенальті — 21%;

Реал є рекордсменом за кількістю виграних титулів Суперкубка УЄФА, але ділить першість із Міланом та Барселоною — усі три команди вигравали по 5 разів;

У міжсезоння мадридський клуб посилив склад двома нападниками: Кіліан Мбаппе прийшов із французького ПСЖ, а Ендрік Феліпе був гравцем бразильського Палмейраса;

Реал не програє в основний час у змаганні протягом 7 матчів (+4=3-0);

Мадридський клуб утримує 48-матчеву безпрограшну серію (+34=14-0);

Щонайменше 3 голи команди забивали у 6 з попередніх 8 ігор Реала у Лізі чемпіонів та національному чемпіонаті;

Аталанта не грає внічию вже протягом 8 офіційних матчів (+6=0-2);

Останні матчі Аталанти дарували високу результативність: глядачі бачили 3 або більше голів у 6 із останніх 8 офіційних ігор клубу;

Італійський клуб відкривав рахунок у 9 із 12 останніх офіційних матчів.

Прогноз Чемпіона

Перемога Реала — 3:1.