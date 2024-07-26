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Український арбітр працюватиме на матчі за Суперкубок УЄФА

Олександр Булава — 26 липня, 16:35
Український арбітр працюватиме на матчі за Суперкубок УЄФА

Українського арбітра Миколу Балакіна призначили на матч Суперкубку між Реалом та Аталантою.

Про це повідомляє УЄФА.

Балакін працюватиме четвертим суддею. Головним арбітром буде швейцарець Сандро Шерер, лайнсмени — Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні.

Поєдинок між тріумфатором Ліги чемпіонів і переможцем Ліги Європи відбудеться у середу, 14 серпня, о 22:00 за київським часом. Матч прийме "Стадіон Народови" у Варшаві.

Нагадаємо, Балакін на Євро-2024 Балакін був четвертим рефері в п'яти поєдинках. Клуби УПЛ визнали його найкращим арбітром за підсумками сезону.

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