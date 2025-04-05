Колос – Рух: де дивитися матч 23 туру УПЛ

Ковалівський Колос прийматиме львівський Рух у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 7 квітня, на стадіоні Колоса. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Колос посідає 12 сходинку в турнірній таблиці, заробивши 21 очко у 22 матчах, випереджаючи зону перехідних матчів лише за додатковими показниками. У попередньому турі ковалівці розгромили Зорю.

Рух напередодні гри розташувався на 9 сходині чемпіонату України, набравши у 22 поєдинках УПЛ 26 залікових пунктів. Тиждень тому команда програла Динамо.