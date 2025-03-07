Український євровiкенд: Довбик проти Коваленка, Зінченко проти МЮ

Якщо черговий тур УПЛ стартував у четвер, то топліги починають розганятись лише у п'ятницю – і дограють аж до понеділка. "Чемпіон" розповідає про найближчі матчі за участю українських футболістів та потенціал їхньої участі у цих поєдинках. Крім того, читач зможе дізнатися, де і коли можна переглянути такі ігри.

Кальярі – Дженоа

7 березня, 21:45, MEGOGO

Руслан Малиновський потрапив до заявки на третій поспіль матч "грифонів" після відновлення від травми. Він давно здоровий, для виходів на заміни так точно – але поки що у 2025 році не зіграв жодної секунди. Дуже багато змінилося у Дженоа за його відсутності – і, зокрема, тренером став Патрік Вієйра, який робить ставку на закритий, оборонний футбол.

Спостерігаємо за тим, чи отримає український півзахисник у схемах Вієйра бодай якісь ролі. Якщо ні, то незрозуміло, навіщо було з Марселя їхати. На півдні Франції Малиновський міг би вирішувати явно вищі завдання, ніж те 12 місце, на якому знаходяться "грифони".

Руслан Малиновський Getty Images

Брентфорд – Астон Вілла

8 березня, 19:30, Setanta Sports

Єгор Ярмолюк у попередньому турі Прем'єр-ліги зіграв повний матч. Томас Франк підводив юніора до потужностей АПЛ поступово: спочатку випускав на заміни в кінцівках матчів, потім у стартовому складі, але змінював у другому – і от, тепер Єгор почав отримувати у розпорядження повні ігри. Що ж, час із нього й питати по-дорослому, а не просто "грає – вже добре". Все-таки за 48 матчів у Брентфорді в українського півзахисника нуль голів та асистів.

Брентфорд живе життя англійського середняка, кусаючи грандів і граючи то добре, то посередньо. На старті сезону це була найкраща команда усієї ліги (!) за грою вдома – і найгірша за грою на виїзді. "Бджоли" нікого не пробачали в рідних стінах, але програвали всім підряд на виїзді. Останнім часом справи на виїзді налагодилися, чотири останні матчі за межами Брентфорда були виграні. Але в домашніх поєдинках у команди Франка лише одне очко у трьох останніх матчах. Подивимося, як зміниться статистика після дуелі з Астон Віллою, яка так втомилася після Ліги чемпіонів.

Вулвергемптон – Евертон

8 березня, 22:00, Setanta Sports

Те саме єдине очко в рідних стінах Брентфорд взяв з Евертоном – і це вже можна вважати великим успіхом з огляду на те, яку форму набрала команда при Девіді Моєсі. Нічиї "іриски" здобули й з Ліверпулем, і з МЮ, середні команди ліверпульці ж просто розчавлюють – і до Вулвергемптона приїдуть в розрахунку на продовження банкету. Миколенко, звичайно ж, має продовжувати випалювати фланг і в цій грі.

Арсенал – МЮ

9 березня, 18:30, Setanta Sports

А ось на присутність Олександра Зінченка в топматчі надій замало. Чомусь у цьому сезоні він став не просто запасним, а запасним без шансів. Так-то гарантій місця в основі в нього не було протягом більшої частини кар'єри, але той же Гвардіола знаходив для нього час. В Артети ж саме цього сезону з Сашком розмова коротка: за 27 турів українець зіграв 293 хвилини, навіть у всіх турнірах часу набирається дуже мало. Прогрес Льюїса-Скеллі у комплекті з трансфером Калафьорі перегородив Зінченку дорогу на поле.

Олександр Зінченко Getty Images

Наявність матчу Ліги чемпіонів посеред тижня могла дати Сашкові шанс, але, чесно кажучи, ті 7:1 в Ейндховені відібрали в Арсенала небагато сил.

Емполі – Рома

9 березня, 19:00, MEGOGO

А ось і дуель українців! І Довбик, і Коваленко повернулися – але, звісно, повернулися у різних сенсах цього слова.

Артем Довбик залікував чергову травму, встиг після неї забити важливий гол Комо. Форвард дуже важливий для цієї Роми: настільки, що його ще не повністю здорового випускають в основі матчів і чемпіонату, і Ліги Європи. А ось Віктор Коваленко чекав моменту, коли буде потрібний комусь у топ-лізі – і пів року підтримував форму самостійно. Віддамо належне, дочекався: взимку Емполі таки наважився запропонувати Віктору новий контракт.

Обидві команди провалюють сезон. Рома йде лише на восьмому місці, Емполі взагалі у зоні вильоту. Але розслаблятися "вовкам" не можна: зовсім нещодавно нова команда Коваленка вибила з Кубку сам Ювентус!

Еспаньйол – Жирона

10 березня, 22:00, MEGOGO

А закінчиться ігровий вікенд матчем за участю Віктора Циганкова. Цей сезон складається для нього зовсім непросто: багато травм, через які він і в Лізі чемпіонів зіграв мало. Але останній матч, із Сельтою, став для нього дуже успішним: у ньому Віктор відзначився голом та гольовою передачею.

Амбіції його клубу тим часом стають дедалі скромнішими. Нічию з Сельтою Циганков врятував, але взагалі у Жирони одне очко у чотирьох матчах – і надскромне 13 місце в Ла Лізі. Якщо програти ще й Еспаньйолу, серйозно почне загрожувати виліт у Сегунду – а минулий сезон зараз виглядає якоюсь казкою. Циганкову пора серйозно брати гру у свої ноги: після відходу Довбика, Савіньо, Алейша Гарсії він один із перших людей, на кого у цьому клубі сподіваються.