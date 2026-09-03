Італійський гранд продовжив контракт із капітаном команди

Наполі продовжив контракт із захисником Джованні Ді Лоренцо.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Сторони уклали нову году до 30 червня 2030 року.

Ді Лоренцо виступає за Наполі із 2019 року. За цей час захисник провів 307 матчів за клуб, забивши 20 голів. Разом з клубом він здобув два титули Серії А, та по одному разу виграв Кубок та Суперкубок Італії.

У сезоні-2026/27 капітан провів 35 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши 2 голи та віддавши 3 асисти. У поточній кампанії на його рахунку 2 проведені зустрічі, без результативних дій.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник Наполі та збірної Шотландії Скотт Мактоміней перенесе операцію на серці.