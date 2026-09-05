Інтер здобув вольову перемогу над Наполі, Фіорентина програла Торіно в 3-му турі Серії А

У суботу, 5 вересня, відбулися чергові матчі 3-готуру італійської Серії А з футболу сезону-2026/27.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Фіорентина вдома поступилася Торіно. Цікаво, що саме "лілії" відкрили рахунок у 2-му таймі, однак втримати перевагу не змогли, пропустивши від суперник двічі протягом 10 хвилин.

У центральному матчі туру чинний чемпіон першості Інтер вдома здобув вольову перемогу над Наполі. Гості забили два швидких голи протягом трьох на початку другого тайму: відзначилися Політано та Гойлунд. Однак вже через три хвилини Інтер скоротив відставання зусиллями Лаутаро Мартінеса.

Після цього Наполі відверто закрився у захисті та грав на збереження рахунку, але зробити цього не вдалося, адже за 8 хвилин до завершення основного часу Тюрам, який вийшов на заміну, відновив паритет на табло.

Під кінець поєдинку чемпіон та віце-чемпіон видали справжню зарубу, обмінявшись дуже небезпечними моментами, від того ж Тюрама, та Нереса та Ангісса від Наполі, а вже у компенсований час Інтер все ж вирвав вольову перемогу завдяки голу Мартінеса, який оформив дубль.

Закриватиме ігровий день в Італії поєдинок Роми з Аталантою.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

3-й тур, 5 вересня

Фіорентина – Торіно 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Пельєгріно, 1:1 – 73 Мандрагора, 1:2 – 82 Адамс

Інтер – Наполі 3:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Політано, 0:2 – 53 Гойлунд, 1:2 – 56 Мартінес, 2:2 – 82 Тюрам, 3:2 – 90+1 Мартінес

21:45 Рома – Аталанта

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Комо на виїзді розгромив Дженоа.