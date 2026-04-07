Таке більше не повториться: Срна згадав гру з Лехом в Лізі конференцій

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна запевнив, що команда зробила висновки з програного матчу Леху (1:2) у 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Про це 43-річний фахівець розповів в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

За словами хорвата, з нідерландським АЗ "гірники" не повторять попередніх помилок.

"Другий матч з Лехом? Просто були розслаблені, і все. Ми проаналізували ситуацію, і таке більше не повториться. Вирішили, що вже пройшли далі. Ми поговорили і все вирішили. З таким настроєм, звісно, ​​ми нікого не обіграємо. Сподіваємось, що з АЗ такого не буде. У нас великі переїзди, це втомлює. Свіжими не будемо, але ніяких відмазок. Ми граємо за Україну, за очки у таблицю єврокубків", – сказав Срна.

Нагадаємо, що у першому матчі з Лехом Шахтар здобув впевнену перемогу з рахунком 3:1. А в другому змусили понервувати своїх фанів, адже були близькими від вильоту.

Перший поєдинок протистояння команди Арди Турана з АЗ відбудеться у четвер, 9 квітня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 16 квітня.

Раніше Срна висловився про стан здоров'я колишнього тренера Шахтаря Мірчі Луческу. Хорват розмовляв з легендою "гірників" за кілька днів до введення його в кому.