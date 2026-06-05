Шахтар відновив інтерес до нападника Флуміненсе, якого намагався придбати минулого року
Джон Кеннеді
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Шахтар відновив інтерес щодо можливого підписання нападника Флуміненсе Джона Кеннеді.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
Наразі невідомо, скільки "гірники" готові запропонувати за футболіста.
У 2024 році Флуміненсе відмовив Шахтарю у пропозиції продати форварда за 6 мільйонів євро + 3 мільйони у вигляді бонусів.
Цього сезону 24-річний бразилець забив 14 голів та віддав 2 асисти у 35 матчах.
Напередодні стало відомо, що Шахтар зробив багатомільйонну пропозицію щодо трансферу 22-річного аргентинського опорного півзахисника Рафаеля Профіні, який наразі виступає за клуб Уніон Санта-Фе.