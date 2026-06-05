Шахтар відновив інтерес до нападника Флуміненсе, якого намагався придбати минулого року

Шахтар відновив інтерес щодо можливого підписання нападника Флуміненсе Джона Кеннеді.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі невідомо, скільки "гірники" готові запропонувати за футболіста.

У 2024 році Флуміненсе відмовив Шахтарю у пропозиції продати форварда за 6 мільйонів євро + 3 мільйони у вигляді бонусів.

Цього сезону 24-річний бразилець забив 14 голів та віддав 2 асисти у 35 матчах.

Напередодні стало відомо, що Шахтар зробив багатомільйонну пропозицію щодо трансферу 22-річного аргентинського опорного півзахисника Рафаеля Профіні, який наразі виступає за клуб Уніон Санта-Фе.