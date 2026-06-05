Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар відновив інтерес до нападника Флуміненсе, якого намагався придбати минулого року

Олексій Мурзак — 5 червня 2026, 23:42
Шахтар відновив інтерес до нападника Флуміненсе, якого намагався придбати минулого року
Джон Кеннеді
Getty Images

Шахтар відновив інтерес щодо можливого підписання нападника Флуміненсе Джона Кеннеді.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі невідомо, скільки "гірники" готові запропонувати за футболіста.

У 2024 році Флуміненсе відмовив Шахтарю у пропозиції продати форварда за 6 мільйонів євро + 3 мільйони у вигляді бонусів.

Цього сезону 24-річний бразилець забив 14 голів та віддав 2 асисти у 35 матчах.

Напередодні стало відомо, що Шахтар зробив багатомільйонну пропозицію щодо трансферу 22-річного аргентинського опорного півзахисника Рафаеля Профіні, який наразі виступає за клуб Уніон Санта-Фе.

Футбольні трансфери Шахтар Донецьк

Футбольні трансфери

Авторитетне іспанське радіо назвало гравця, якого Перес планує підписати в Реал
Інтер нічого не міг вдіяти, щоб його утримати: Ківу – про трансфер Дюмфріса до Реала
Півзахисник ПСЖ може перейти до мадридського Атлетико: гравець незадоволений своїм ігровим часом – ЗМІ
Циганков може продовжити кар'єру в клубі Ла Ліги – ЗМІ
Бенфіка назвала клубу АПЛ ціну, за яку готова продати Трубіна

Останні новини