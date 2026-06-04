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Шахтар зробив багатомільйонну пропозицію щодо аргентинського хавбека

Олексій Мурзак — 4 червня 2026, 19:20
Шахтар зробив багатомільйонну пропозицію щодо аргентинського хавбека
Рафаель Профіні
Unión

Шахтар зробив багатомільйонну пропозицію щодо трансферу 22-річного аргентинського опорного півзахисника Рафаеля Профіні, який наразі виступає за клуб Уніон Санта-Фе.

Про це повідомляє Radio Gol.

У поточному сезоні він провів 20 матчів, відзначився 1 голом та 5 результативними передачами.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 2,8 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар проявляє інтерес до бразильського вінгера Олімпіакоса Андре Луїса, яким також цікавляться Бенфіка та Саутгемптон.

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