Говорив з Луческу кілька днів тому: Срна – про стан здоров'я екстренера Шахтаря
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна висловився про стан здоров'я колишнього тренера "гірників" Мірчі Луческу.
Про це хорват розповів в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.
Срна повідомив, що спілкувався з Містером ще кілька днів тому, але з того часу ситуація різко змінилася.
"Я з ним говорив кілька днів тому, він почувався добре. Сьогодні (5 квітня – ред.) я отримав погані новини, що він у комі. Тобто журналісти написали про це. Зараз буду телефонувати його родині", – сказав Срна.
Дарійо сподівається, що стан Луческу покращиться і він повернеться до активного життя.
"Дай Боже, щоб він вийшов із цього стану, щоб одужав. Він сильна людина, у нього сильне серце, тому я впевнений, що він вийде з цієї ситуації", – додав Срна.
Нагадаємо, що 3 квітня Мірча Луческу переніс інфаркт та готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився і тренера ввели в стан штучної коми. Наразі 80-річний фахівець продовжує перебувати в палаті інтенсивної терапії під наглядом медиків.
Зазначимо, Мірча Луческу очолював донецький Шахтар з 2004 по 2016 рік. Останнім місцем роботи видатного тренера була збірна Румунії.