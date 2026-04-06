Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Говорив з Луческу кілька днів тому: Срна – про стан здоров'я екстренера Шахтаря

Сергій Шаховець — 6 квітня 2026, 13:43
Говорив з Луческу кілька днів тому: Срна – про стан здоров'я екстренера Шахтаря
Дарійо Срна
ФК Шахтар Донецьк

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна висловився про стан здоров'я колишнього тренера "гірників" Мірчі Луческу.

Про це хорват розповів в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Срна повідомив, що спілкувався з Містером ще кілька днів тому, але з того часу ситуація різко змінилася.

"Я з ним говорив кілька днів тому, він почувався добре. Сьогодні (5 квітня – ред.) я отримав погані новини, що він у комі. Тобто журналісти написали про це. Зараз буду телефонувати його родині", – сказав Срна.

Дарійо сподівається, що стан Луческу покращиться і він повернеться до активного життя.

"Дай Боже, щоб він вийшов із цього стану, щоб одужав. Він сильна людина, у нього сильне серце, тому я впевнений, що він вийде з цієї ситуації", – додав Срна.

Нагадаємо, що 3 квітня Мірча Луческу переніс інфаркт та готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився і тренера ввели в стан штучної коми. Наразі 80-річний фахівець продовжує перебувати в палаті інтенсивної терапії під наглядом медиків.

Зазначимо, Мірча Луческу очолював донецький Шахтар з 2004 по 2016 рік. Останнім місцем роботи видатного тренера була збірна Румунії.

Останні новини