Срна: Контакт з Пушичем відбувся у перші дні роботи ван Леувена

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів, що контакт з теперішнім наставником "гірників" Маріно Пушичем відбувся у перші дні роботи Патріка ван Леувена.

Про це він повідомив у інтерв'ю для "ТаТоТаке".

"Контакт з Пушичем відбувся у перші дні роботи ван Леувена. Але не щоб був тренером Шахтаря. Ми тоді поїхали на тренування Феєнорда, він нас провів, показав усе.

Ну Феєнорд тоді був топ. Я дивлюсь тренування і бачу, що він не просто помічник тренера. В мене тоді не було думок, що він стане наставником Шахтаря. Коли ми зрозуміли, що треба змінювати тренера, то він був першим варіантом. У нього тоді не було конкурентів", — сказав Срна.

Нагадаємо, під керівництвом Пушича "гірники" перемогли Ворсклу у фіналі Кубку України та зрівнялися за кількістю трофеїв з Динамо.

Також Шахтар достроково виграв чемпіонат України сезону-2023/24 після перемоги над киянами в очному протистоянні.