Срна: Треба поважати сезон Динамо, цього року воно заслужило стати чемпіоном

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна визнав, що Динамо повністю заслуговує на чемпіонство за підсумками нинішнього сезону.

Такою думкою 42-річний хорват поділився в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

Українське класичне в межах 26 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо закінчилося нічиєю 2:2, яку Владислав Кабаєв вирвав своїм голом у доданий час.

Цей результат майже перекреслив усі шанси на чемпіонство "гірників", які відстають від "біло-синіх" на десять очок за чотири тури до фінішу. У зв'язку із цим Срна вирішив привітати суперника із заслуженим майбутнім титулом.

"Не вперше, що у нас перший тайм хороший, початок гри хороший, а потім спад, серйозний спад. Сьогодні Шахтар заслужив виграти перший тайм, а Динамо – другий. Вітаю їх з нічиєю. У першому таймі гра була нашою, забили два голи. Другий тайм – взагалі не наша гра", – сказав Срна.

Як і Артем Бондаренко, директор донецького клубу не став перекладати провину за втрачену перемогу на втому від півфіналу Кубку України з Поліссям, в якому команда Маріно Пушича зіграла 120 хвилин.

"Можливо (це вплинуло). Але дербі завжди має бути дербі, завжди мають бути сили на дербі. Воно не кожен день. Динамо цього року заслужило виграти чемпіонство. Не можу вітати їх заздалегідь, але коли вони стануть чемпіонами, я їх привітаю. Вони провели весь сезон без поразок, одні з найкращих в Європі за цим показником. Це потрібно поважати. А ми повинні зробити висновки та рухатися далі".

Срна вважає, що проблеми Шахтаря почалися ще на самому початку кампанії, через що команда не змогла поборотися за титул до кінця.

"Це в нас почалося ще з другого туру, такі перепади та невдачі. Будемо аналізувати та вже аналізуємо. До наступного сезону ми точно поинні бути сильнішими, кожен з нас має брати відповідальність, я – перший, і тренери, і футболісти. Треба зіграти ще кілька матчів чемпіонату, спробувати виграти кубок і робити висновки".

Наостанок він прокоментував гру новачків команди, зазначивши, що клуб знав, на що йшов, коли підписував молодих виконавців.

"Молоді футболісти. Аліссон вже виходить на заміну, грає добре. Кауану (Еліасу) треба, мабуть більше часу. Молода команда з потенціалом. Потрібен час та терпіння. Вони молоді по футбольному і за віком. 18-19 років – це молодий. Ми знали, куди йдемо, знали, що їх треба розвивати, чекати. Йдемо у цьому напрямку. Звісно, заплатити такі гроші за таких футболістів, значить є тиск. Але це не вперше, коли ми купуємо дорогих бразильців. Я впевнений, що вони даватимуть користь, як Кевін сьогодні, як Марлон (Гомес). Так будуть і Кауан та Аліссон".

Наразі Шахтар посідає третє місце в таблиці УПЛ, маючи в активі 54 очки, що на 6 менше, ніж у Олександрії, яка продовжує гонитву за Динамо.

Раніше головний тренер "гірників" Маріно Пушич заявив, що пріоритетом його команди буде перемога в фіналі Кубку України, де донецький колектив зустрінеться з Динамо.