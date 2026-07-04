Визначився один із суперників Шахтаря в літнє міжсезоння

Донецький Шахтар проведе контрольний матч проти турецького Бурсаспора в межах навчально-тренувального збору.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Поєдинок відбудеться 26 липня на домашньому стадіоні турецького клубу – арені "Мітхат Ататюрк" у місті Бурса. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

У сезоні-2025/26 Бурсаспор став чемпіоном Другої ліги – другого за силою дивізіону Туреччини. Команда набрала 80 очок у 34 матчах та здобула підвищення в класі, завдяки чому наступний сезон проведе в Першій лізі країни.

У Шахтарі також повідомили, що інформацію про інших суперників команди в рамках літньої підготовки до нового сезону буде оприлюднено найближчим часом.

Нагадаємо, що 1 липня чемпіон України донецький Шахтар розпочав підготовку до нового сезону. На збір до Словенії вирушили 34 футболісти, в тому числі чотири новачки.