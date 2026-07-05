Бруніньйо: Було фізично непросто витримати перше тренування в Шахтарі

Бразильський вінгер Бруніньйо поділився враженнями від перших днів на тренувальному зборі свого нового клубу, донецького Шахтаря.

Слова бразильця наводить пресслужба чемпіонів України.

"Я надзвичайно радий. Нас дуже гарно прийняли всі наші нові одноклубники. Надзвичайно цікавий досвід. Той досвід, що був у Бразилії, і той, що зараз у Європі дуже відрізняється. Мені сподобалося. Було фізично непросто витримати перше тренування, однак я надзвичайно задоволений.

Перейти в Шахтар – це дійсно була мрія, про яку я певною мірою навіть не міг уявляти. Це можливість заявити про себе в Європі, продемонструвати свої якості на найвищому рівні і разом з тим забезпечити найкраще життя, на яке заслуговує моя родина", – заявив футболіст.