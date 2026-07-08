Перспективний півзахисник Шахтаря потрапив до сфери інтересів турецького клубу

Півзахисник Шахтаря Віктор Цуканов потрапив до сфери інтересів турецького клубу Пендікспор.

Про це повідомляє Fikret.

Представник другого за силою дивізіону Туреччини стежить за ситуацією навколо гравця "гірників" і розглядає можливість його підписання.

Цуканов у минулому сезоні провів за Шахтар три матчі в УПЛ, без результативних дій.

Водночас у чемпіонаті України серед команд до 19 років він відіграв 25 поєдинків, у яких забив 12 голів і віддав 12 асистів.

Напередодні центральний захисник Шахтаря Лука Лацабідзе на правах оренди перейшов до грузинського Торпедо Кутаїсі.