Кубок для нас важливіший: Пушич відреагував на нічию Шахтаря з Динамо у 26 турі УПЛ

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич після нічиєї у матчі 26-го туру Української Прем'єр-ліги з Динамо (2:2) заявив, що клуб буде боротися до кінця, однак тепер в пріоритеті для "гірників" перемога в Кубку України.

Слова тренера наводить Tribuna.com.

"Чи важливе срібло для Шахтаря? Так, це важливо. Ми будемо боротися до кінця. Як я вже казав, усе закінчується лише тоді, коли це справді завершується. Цей настрій ми повинні зберігати. Попереду багато матчів. Фінал Кубку для нас – найважливіша гра, якщо бути чесним. Ми спробуємо завоювати срібло. Ми точно будемо грати заради цього, адже друге місце за підсумками сезону дає можливість зіграти у кваліфікації Ліги Європи. Ми все ще залишаємося у боротьбі за другу позицію. Але це буде нелегко, оскільки Шахтар має певне відставання. Але ми спробуємо його відіграти", – запевнив тренер.

Пушич ще раз наголосив, що тепер Кубок України для Шахтаря найважливіший.

"Якщо порівнювати боротьбу за срібло та фінал Кубка України, то Кубок для нас важливіший", – сказав він.

Ця нічия майже не залишила Шахтарю шансів поборотися за золото чемпіонату. "Гірники" набрали 54 очки і відстають від Олександрії та Динамо на 6 та 10 очок відповідно.

Нагадаємо, 27 жовтня 2024 року команди зустрічалися у матчі першого кола чемпіонату в Києві, де зіграли 1:1.

У середу, 23 квітня, київський клуб в 1/2 фіналу розгромив Буковину, а Шахтар у паралельному матчі здобув непросту перемогу над житомирським Поліссям.

Останній раз між собою команди грали у фіналі турніру в 2017/18, тоді перемогу святкували футболісти донецького клубу.

Фінал Кубку України відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні в Житомирі.