Президент прийматиме рішення, – Срна розповів про пропозицію Ювентуса щодо Судакова

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна підтвердив інформацію про те, що Ювентус має намір придбати Георгія Судакова.

Про це 42-річний хорват розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

Нещодавно з'явилося повідомлення про те, що "стара синьйора" розпочала переговори з "гірниками" та вже зробила першу пропозицію.

Після матчу з Динамо (2:2) у 26 турі УПЛ Срна сказав, що це дійсно так, але цим питанням займається не він, а генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Не буду коментувати, бо у нас цим займається директор Палкін. Пропозиція, наскільки я розумію, є. Президент прийматиме рішення", – сказав Срна.

Легенда Шахтаря також поділився інформацією про ситуацію навколо Юхима Коноплі, який, за чутками, відмовився продовжувати контракт з клубом, бажаючи поїхати за кордон.

"У нього ще є контракт, тому він гравець Шахтаря. Поки в нього є контракт, він гравець Шахтаря".

Чинна угода 25-річного правого захисника з "помаранчево-чорними" розрахована до 30 вересня 2026 року.

Раніше Дарійо Срна висловив повагу Динамо, яке, як він вважає, повністю заслужило стати чемпіоном України за підсумками цього сезону.