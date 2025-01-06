У новий рік із 14:0, першим покером і дискусійною червоною карткою: найцікавіше про 10-й тур Екстра-ліги

У перший новорічний вікенд восьми командам Екстра-ліги було не до відпочинку, адже за календарем їм потрібно було відіграти матчі десятого туру. Чотири клуби – in.IT, Суха Балка, SkyUp Futsal та Любарт – завчасно подбали, щоб спокійно зустріти 2025 рік, і свої матчі з десятого туру зіграли минулого року. Складніше за всіх було гравцям Сокола та ХІТа, які після Різдва встигли зіграти перенесений ще з жовтня поєдинок з другого туру.

Чемпіони України з Хмельницького поїхали з трьома очками після перемоги 7:5 в матчі, який став окрасою українського футзалу. Стратегічно це була гра важлива для обох команд, що прагнуть нав’язати конкуренцію Aurora Team, яка пішла у відрив. Соколу після поразки від ХІТа важливо було не втратити очки в Рівному, що не було легким завданням. Лише Суха Балка спромоглася перемогти Кардинал-Рівне на його майданчику, а от такі гранди, як ХІТ, Ураган та Енергія, в першому колі відверто в Рівному відскочили, врятувавшись у завершальні хвилини. Команді Романа Ковальчика вдалося вирішити головне турнірне завдання на гру і перемогти 2:1, і вона впевнено наразі почуває себе в чільній трійці.

Решта матчів десятого туру за результатом виявилися прогнозованими, і фаворити поповнили свій очковий багаж трьома заліковими пунктами. Можливо, хтось очікував, що Урагану допоможуть рідні стіни в суперництві з Aurora Team, але перемога лідера Екстра-ліги 4:1 стала демонстрацією, що команди Євгена Задорожного та Юрія Іванишина зараз перебувають трішечки в різних вагових категоріях. Зі скрипом здобула перемогу Енергія, якій вистачило в Дніпрі одного м’яча у ворота Athletic Futsal. Натомість у Києві табло спорткомплексу, де грали ХІТ та МСК Харків, працювало з максимальним навантаженням, ледь встигаючи відстежувати, як команда Олега Лук’яненка безжалісно розправлялася з МСК Харків, наколотивши тому 14 м’ячів.

Загалом, десятий тур виявився прохідним. Господарі та гості в ньому здобули однакову кількість перемог – по три, і такий паритет зафіксований вперше. Не вразила і його загальна результативність – 38 м’ячів, що далеченько від рекордних показників. П’ять ігор з десятого туру плюс одна з другого – це ті шість матчів, які потрапили до нашого першого у 2025 році огляду. Що з цікавого в ньому було на поверхні, а що могло пройти повз увагу вболівальників, з цим пропонуємо ознайомитися далі.

Гра сезону-2024/25

Гра між Соколом та ХІТом мала відбутися ще в жовтні минулого року, але тоді не була зіграна через підготовку киян до основного раунду Ліги чемпіонів. Перенесення цієї гри затвердили на 28 грудня, і ця дата цікава тим, що 2023 рік ХІТ для себе закривав саме 28 грудня. То була гра проти Урагану, в якій команда Олега Лук’яненка зазнала поразки 2:3. Вона стала першою для ХІТа в чемпіонаті, в якому кияни загалом всього програли двічі. Вдруге ж чемпіони України змушені були залишити майданчик ні з чим 11 лютого 2024 року, коли в Здолбунові програли... Соколу 1:2. Цікаво, що та поразка для ХІТа так і залишилися єдиною за весь 2024 рік. Після фіаско в грі з командою Романа Ковальчика ХІТ надалі в чемпіонаті-23/24 виключно перемагав, що в регулярній його частині, що в плейоф. Без поразок столичні пройшли й десять турів поточного чемпіонату.

Сокіл – ХІТ

В грі в Хмельницькому, яка у 2024 році за часом була передостанньою, Сокіл одразу не виказав ніякого пієтету до свого суперника, двічі вразивши його ворота. Це ще більше підлило масла у вогонь гри, а чим же вона приваблювала? Це було протистояння гідних суперників, кожен з яких не озирався на те, як грає опонент, а вів свою гру. Сокіл, як фехтувальник, намацував слабкі місця в захисті киян і туди прагнув його вразити. ХІТ же, як водиться, намагався давити господарів майданчика, як іноді кажуть, своєю масою (бити по воротах, бити й ще раз бити), а також чекати, що раптом йому щось подарують, і це спрацювало. Перші два м’ячі ХІТа це індивідуальні помилки хмельничан, коли один недосвідчений гравець просто загубив свого опонента, а потім ще один недосвідчений гравець пішов в невиправданий дриблінг, який призвів до обрізки, пенальті у ворота Сокола і вилучення його гравця.

Чимало в сезоні було ігор, коли після такого повороту ХІТ психологічно ламав свого суперника, надалі роблячи з ним, що душа забажає. Яскравий приклад це попередня гра ХІТа проти Athletic Futsal, в якій при 0:3 два м’ячі, забиті киянами, повністю деморалізували команду з Дніпра. Таке було не про Сокіл, який ще двічі виходив вперед, але майстерність ХІТа в сукупності з потуранням його брудній грі з боку арбітрів дозволили чемпіону України вирвати перемогу, попри те, що кияни вперше в чемпіонаті пропустили п’ять м’ячів.

Певним показником привабливості гри може бути таке, чи є бажання її передивитися ще. Щодо гри Сокола з ХІТом, то повернутися до неї, щоб переглянути той чи інший цікавий епізод, це точно не буде марно витрачений час. Як, втім, і на всю гру, яка стала найкращою ілюстрацією того, що в українському футзалі команди спроможні не тільки вигризати чи битися за результат, а грати заради нього емоційно і видовищно.

Розгром туру

Коли після приголомшливих поразок МСК Харків від Енергії 3:13 та Урагану 4:14 здавалося, що далі гірше не може бути, в 10-му турі харків’яни завітали до столиці України, де в грі проти ХІТа перевершили свої "досягнення". Ні, команда Василя Сухомлинова більше 14-ти м’ячів не встигла пропустити за гру, але так і не спромоглася хоча б раз засмутити підопічних Олега Лук’яненка, програвши 0:14.

Такий підсумковий результат став найбільшою поразкою "містян" за недовгу історію цього клубу. Водночас 14:0 – це найбільша перемога ХІТа за часів виступів в чемпіонатах України. Команда Олега Лук’яненка покращила своє попереднє досягнення, коли 4 грудня 2021 року перемогла Сокіл з рахунком 14:2.

Харків’яни вп’яте програли з розгромним рахунком, натомість ХІТ з великим рахунком виграв вдруге. В 60-ти матчах, які були зіграні в 10-ти турах, розгромні перемоги фіксувалися вісім разів, і відсоток таких ігор складає 13,33%.

Флешмоб туру

Саме з таким надписом на передігрових футболках вийшли на майданчик гравці SkyUp Futsal, продемонструвавши підтримку капітану команди Микиті Тменову, який в середині грудня на одному з тренувань отримав розрив ахіллового сухожилля. Після того Тменов був прооперований, а наскільки успішно, покаже лише час. Попри це, Микита пробує себе в інших іпостасях. Так, на грі дев’ятого туру проти Сокола Тменов був в протоколі як спортивний директор, а для цього йому було потрібно, переміщуючись поки що на милицях, приїхати до Хмельницького. В грі ж проти Любарта Микита спробував себе в якості співкоментатора. Для нього це був цікавий досвід, а трансляції далеко не самої привабливої гри додало родзинки.

Перемога на мінімалці

Який в великому футболі рахунок вважається класичним і фіксується найчастіше? Звісно ж, що це 1:0, і хоча футзалу притаманна вища результативність, але іноді й в ньому глядачам випадає, що додому вони йдуть, забитих м’ячів так і не побачивши. В грі в Дніпрі цього не сталося, але навряд чи місцеві вболівальники цьому тішилися. В грі між Athletic Futsal і Енергією арбітри лише одного разу вказали на центр, і це було після того, як ворота дніпрян вразив легенда львівського клубу Тарас Кузь. Голкіпер "енергетиків" Володимир Кардаш зробив шатаут (скільки їх вже було в кар’єрі 38-мирічного воротаря), а глядачі побачили всього один-єдиний м’яч.

Athletic Futsal – Енергія

Таке цього сезону трапилося лише вдруге, вперше ж ще в третьому турі, коли Урагану для перемоги над SkyUp Futsal вистачило одного прицільного удару. Зазначимо, що матчів взагалі без забитих м’ячів цього сезону ще було.

Гол турів

Найкращим голом в шести матчах, які увійшли в цей огляд, став перший з трьох м’ячів, забитих Владиславом Первєєвим в грі другого туру Сокіл – ХІТ. Він є показовою ілюстрацією того, як сильні сторони суперника можна розвернути на свою користь, використавши очевидні недоліки тих "сильних сторін".

Ні для кого не секрет, що ХІТ при переході від захисту до атаки найчастіше використовує довгі передачі від свого воротаря на далеко висунутих вперед гравців. Це доволі простий, але ефективний варіант, який дозволяє або заробити стандарт біля воріт суперника, або зробити передачу під удар. При чому, гравці ХІТа можуть розбігатися по різні боки майданчика, а куди адресувати м’яч, вибір залишається за Олександром Суховим, який має визначити, хто з гравців в кращій позиції. Втім, такі передачі в переважній своїй більшості йдуть або на Даниіла Абакшина, або на Євгенія Жука. Як показав розвиток подій на майданчику, в Соколі до цього були повністю готовими.

Олександр Сухов, прийнявши м’яч від Олександра Педяша, надалі зробив все стандартно: побачив Абакшина і зробив йому передачу. Інші гравці ХІТа були настільки впевнені в правильності розвитку атаки, що полишили Владислава Первєєва наодинці на половині ХІТа, а ще створили розрив між лініями, чим Сокіл скористався блискуче. Абакшин і Педяш застрягли глибоко на половині Сокола, першим на м’ячі після передачі Сухова був Кирило-Ілля Бабак, який головою перекинув м’яч черед Артура Подлюка на Андрія Хамдамова. Капітан Сокола також головою перекинув м’яч через Руслана Шеремету. Як же все геніально просто: дві передачі й захисту суперника немає! М’яч від Хамдамова дуже зручно прилетів до Владислава Первєєва, який після другого відскоку м’яча від паркету невідпорно пробив у "дев’ятку".

Завершальний удар, як і те, що йому передувало, – найвищий пілотаж!

Хет-трики

Втретє в сезоні в нашому огляді маємо можливість поговорити по три хет-трики, але на відміну від сьомого та восьмого туру цього разу по три м’ячі забивалися в іграх з різних турів, і вони збільшили загальну кількість хет-триків до 13-ти. І тут є цікаві спостереження.

Найголовніше, що Владислав Первєєв та Євгеній Жук стали першими двома гравцями, яким в одній грі по три м’ячі вдалося забити вдруге. Ще 9 гравців змогли це зробити лише по одному разу. Якщо для Сокола це другий випадок, коли гравець хмельницької команди забив три м’ячі в одній грі, то для ХІТа вже четвертий, і що особливо, четвертий поспіль! В сьомому турі це зробив Євгеній Жук, у восьмому – Олександр Педяш, у дев’ятому – Сергій Журба, і тепер в перенесеній грі з другого туру знову ж таки Євгеній Жук. Щодо трьох м’ячів бразильця Лукаса у ворота Любарта, то гравцеві з команди SkyUp Futsal вперше підкорилося таке досягнення.

SkyUp Futsal – Любарт

В деяких попередніх оглядах хет-трики мали додаткові особливості: м’ячі гравці забивали або поспіль, або в одному таймі, або одне з одним поєднували. Хет-трики ж Первєєва, Жука та Лукаса якихось додаткових окрас не потребують: м’ячі забивалися в різних таймах, а в проміжках між трьома їхніми голами відзначалися й інші гравці. Тому такі хет-трики – це просто хет-трики.

Покер туру

Якщо три голи в грі від одного гравця це подія, яка відбувається в Екстра-лізі час від часу, то чотири голи — це вже унікальність. Чотирма точними ударами у ворота МСК Харків відзначився гравець ХІТа Ігор Чернівський, це вперше цього сезону, і хтозна, чи зможе хтось повторити або перевершити це досягнення.

Щодо унікальності, то достатньо сказати, що в сезоні-23/24 жодному гравцю так і не вдалося забити в одній грі чотири м’ячі. А от роком раніше, в сезоні-22/23, покер був зафіксований лише одного разу. 22 квітня 2023 року Микола Микитюк, який тоді грав за Ураган, в другій чвертьфінальній грі проти Рятувальника з Ромен один зі своїх м’ячів забив в першому таймі, а по перерві ще тричі розписався у воротах "рятувальників".

Червоні картки

Втрата м’яча в середині майданчика гравцем Сокола Нікітою Чорним на 10-й хвилині гри проти ХІТа призвела до атаки на ворота хмельничан, яку ударом по воротах завершив Руслан Шеремета. М’яч від руки голкіпера Ярослава Кожуховського влучив у Даніїла Чижика, від якого полетів за межі майданчика.

Далеко не одразу арбітри Антон Ноєв і Олександр Білащенко, які одразу ж зазнали масованого тиску з боку усієї четвірки гравців ХІТ, прийняли рішення щодо цього епізоду. Ноєв взагалі знаходився на лінії воріт і зі своєї позиції ніяк не міг побачити, в яку частину тіла Чижика влучив м’яч, і це важлива ремарка. Тобто, рішення по епізоду мав приймати виключно сам Білащенко.

Майже 15 секунд, перебуваючи під тиском гравців ХІТа, йому знадобилося, щоб зрушити зі свого місця в напрямку штрафного майданчика Сокола, а потім до свого колеги Ноєва, щоб узгодити рішення. Хоча для арбітрів є рекомендація, що при призначенні пенальті їм бажано робити ривок на шестиметрову відмітку. Білащенко ж цього не зробив, а вирушив радитися зі своїм колегою. Про що можна було радитися з Ноєвим, який фізично не міг бачити епізод, це риторичне питання до Білащенка, і відповідь проста: за відсутності впевненості у своєму рішенні Білащенку просто була потрібна моральна підтримка. Її він від Ноєва отримав, і рішення було таким – пенальті та вилучення Даніїла Чижика "за фол останньої надії", як зазначено в протоколі грі.

Парадокс цієї ситуації в тому, що буквально за пару днів до гри Асоціація футзалу України оприлюднила на своєму сайті роз’яснення під назвою "Післямова 3 – 2024/2025. Трактуємо. Рекомендуємо. Вдосконалюємо", в якій розбираються два епізоди, коли м’яч, який вже летить в площину воріт, влучає гравцеві в штрафному майданчику в руку, але в залежності, чи гра рукою була навмисною, чи НЕ навмисною, гравець за це отримує різне покарання. В першому випадку червону картку, в другому – жовту, і це відповідає змінам і доповненням до Правил гри – згідно з останнім Циркуляром ФІФА та чинною редакцією Futsal Laws of the Game 2024-25. Є чітке формулювання: "Коли гравець позбавляє команду суперника голу або зриває очевидну гольову можливість, ненавмисно граючи рукою, арбітри призначають пенальті, і порушник попереджається".

По-перше, по відео незрозуміло, в яку частину руки Чижика влучає м’яч, ще раз підкреслюємо, рикошетом від руки воротаря Кожуховського. Сам гравець показував Білащенку, що нижче плеча, арбітр же вирішив, що в лікоть. Навіть якщо так, чи можна гру рукою вважати навмисною, коли м’яч влучає в неї рикошетом від свого ж гравця? Але арбітром Білащенком такий варіант навіть не розглядався, або він просто не знайомий з останніми змінами в Правилах гри, які були роз’яснені в "Післямові...". Зазначимо, що рішення арбітра Білащенка стало потрійним для Сокола: 1) півтора тайму гри без свого провідного гравця, 2) гол з пенальті, 3) в наступній грі чемпіонату Чижик не грав.

Даніїл Чижик був не єдиним, хто недограв гру в Хмельницькому. Другим таким гравцем став Андрій Мельник з ХІТа, але з ним все настільки очевидно, що не потребує особливих коментарів. На 23-й хвилині Мельник отримав попередження за штовханину з суперником, а за три хвилини збив Кирила-Іллю Бабака, який тікав у контратаку, і це друге попередження.

Даніїл Чижик та Андрій Мельник стали восьмим та дев’ятим гравцями цього сезону, які побачили перед собою червону картку. У Сокола це вже третє вилучення гравця, і хмельницька команда за цим показником попереду всіх. Двічі вилучалися з майданчика гравці in.IT, по одному разу у SkyUp Futsal, Сухої Балки, МСК Харків та ХІТа.

Пенальті

Ювілейний десятий пенальті в сезоні був призначений в грі між Соколом та ХІТом, який став наслідком того ігрового епізоду, який детально був розібраний трохи вище. Це був перший шестиметровий на користь ХІТа, і він же став першим реалізованим. Натомість у ворота Сокола такий вид покарання був призначений вдруге. В грі проти Енергії Ярославу Кожуховському вдалося розібратися з намірами Тараса Кузя, а от в дуелі з Євгенієм Жуком голкіпер Сокола вирішив грати не по м’ячу, а гадати, і напрямок удару гравця ХІТа не вгадав.

Статистика реалізації пенальті після удару Євгенія Жука вийшла на відмітку у 80 відсотків – вісім з десяти. Цікаво, що три з десяти шестиметрових удари були призначені в іграх, які обслуговував арбітр з Запоріжжя Антон Ноєв. Раніше це було в п’ятому та дев’ятому турах.

Курйоз туру

Чи можна в футболі відзначитися забитим м’ячем, навіть не пробиваючи по воротах? Звісно, це зробити дуже складно, але такі поодинокі випадки в футболі й у футзалі іноді трапляються. Наприклад, так, як у протокол в число гравців, які забивали, потрапив гравець Урагану Ілля Приходько.

На 6-й хвилині гри Ураган – Aurora Team гості спокійно контролювали м’яч на своїй половині. Коли ж м’яч опинився у капітана Aurora Team Максима Бессалова, на нього накинувся Ілля Приходько. Бессалов вирішив позбутися м’яча, зробив передачу на свого партнера, але влучив м’ячем в ногу Приходька, від якої шкіряна куля кулею з відстані 12 метрів полетіла в напрямку воріт. Голкіпер Aurora Team Юрій Савенко абсолютно був неготовий до такої несподіванки, коли ж зреагував на м’яч, який летить у ворота, було запізно – м’яч вже був у воротах.

Це один із найкурйозніших м’ячів, які забивалися цього сезону, хоча такі голи в футзалі загалом не рідкість.

Анатолій Подвойський

Відповідальний редактор – Денис Шаховець