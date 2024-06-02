Карвахаль: Чому б не помріяти про ще один кубок Ліги чемпіонів?

Захисник мадридського Реала Дані Карвахаль розповів, що хотів би отримати ще один кубок Ліги чемпіонів у своїй кар'єрі.

Його слова передає FourFourTwo.

"Я дуже радий приєднатися до цього обраного клубу, який виграв шість кубків Ліги чемпіонів. Ми знаємо, як важко їх вибороти. Я виграв усі в стартовому складі, граючи за клуб свого життя, тому я не міг бути щасливішим.

У мене не було можливості поговорити з Генто, але коли він подорожував з нами, ми дуже поважали його. Він був легендою клубу, надзвичайно ввічливим і завжди близьким до нашої роздягальні. Він назавжди залишився в нашій пам’яті як уболівальників Реала.

Здавалося неможливим приєднатися до цього клубу з шістьма кубками, і, звичайно, чому б не помріяти виграти ще один? Але ми повинні насолоджуватися цим. Що б не принесло майбутнє", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2023/24 Реал впевнено переміг Боруссію Дортмунд. Найкращим гравцем матчу став саме Карвахаль.

Він, а також Тоні Кроос, Лука Модрич і Начо Фернандес вшосте виграли найпрестижніший турнір Європи та повторили рекорд нападника Реала Франсіско Хенто.