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Кроос, Модрич, Начо та Карвахаль повторили рекорд легенди Реала за кількістю перемог у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 2 червня, 16:31
Кроос, Модрич, Начо та Карвахаль повторили рекорд легенди Реала за кількістю перемог у Лізі чемпіонів

Чотири футболісти Реала встановили рекорд за кількістю здобутих трофеїв Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

"Вершкові" напередодні перемогли Боруссію у фіналі Ліги чемпіонів та здобули свій 15-й трофей в історії.. Тоні Кроос, Лука Модрич, Начо Фернандес і Дані Карвахаль вшосте виграли найпрестижніший турнір Європи.

Гравці повторили рекорд нападника Реала Франсіско Хенто (грав за мадридців з 1953 по 1971 рік) за кількістю перемог у Лізі чемпіонів — по 6 трофеїв.

Зазначимо, що Модрич, Начо та Карвахаль всі трофеї завоювали з Реалом (2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), а Кроос свою перш перемогу здобув з Баварією (2013).

Карвахаль Начо Реал Мадрид Лука Модрич Ліга чемпіонів-2023/24 Тоні Кроос

Карвахаль

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