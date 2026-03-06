Великий і сильний хлопець: лідер Утрехта – про Степанова

Півзахисник Утрехта Дані де Віт оцінив дебютний гол 18-річного українського форварда Артема Степанова, який приніс команді перемогу над АЗ.

Про це футболіст розповів у коментарі Voetbal Primeur.

"Дуже важливо, що він зміг реалізувати той пенальті. Це великий і сильний хлопець, який добре тримає м'яч. Хоча іноді він у нього ще задалеко відскакує від ніг. Зараз він дуже важливий гравець для нашої команди", – розповів де Віт.

У футболці Утрехта Артем виступає з кінця січня 2026-го. Відтоді провів за нідерландський колектив 6 ігор. 1 березня у матчі проти АЗ відзначився дебютним голом. Українець допоміг Утрехту здобути домашню перемогу з рахунком 2:0 та став найкращим гравцем поєдинку.

Його нинішня команда після 25-ти турів посідає восьме місце у турнірній таблиці Ередивізі, набравши 34 бали.

Наступний матч Утрехта відбудеться у п'ятницю, 6 березня, коли колектив гостюватиме на полі Гераклеса. Початок зустрічі – о 21:00 (за київським часом).

Відзначимо, що у нідерландському клубі задоволені адаптацією 18-річного українського форварда.