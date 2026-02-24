Циганков потрапив у збірну туру Ла Ліги

Правий вінгер Жирони Віктор Циганков увійшов у збірну 25 туру іспанської Ла Ліги-2025/26, у якому Жирона розписала бойову нічию з Алавесом 2:2.

Цей поєдинок став справжньою феєрією для українських легіонерів каталонського клубу. Спершу Владислав Ванат зрівняв цифри на табло 1:1, а на 73-й хвилині Циганков вивів "червоно-білих" уперед 1:2. Віктор забив свій 6-й м'яч у 21-му матчі поточного сезону-2025/26.

Вже без українців на полі Жирона втратила виїзну перемогу. Під завісу матчу Лукас Боє врятував господарів від домашнього фіаско, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Статистичний портал WhoScored оцінив результативну дію Циганкова, оцінивши його гру у 7.8 бала.

Натомість Ванат не потрапив у збірну туру. На вістрі атаки символічної команди опинились Федеріко Віньяс (Реал Ов'єдо) та Александер Сьорлот (Атлетико Мадрид).

Збірна 25 туру Ла Ліги Скриншот

Раніше повідомлялось, що Жирона налаштована продовжити контракт із Циганковим. Нинішня угода Віктора з іспанським клубом розрахована до кінця червня 2027-го.

Команда Мічела Санчеса після 25 турів посідає 11-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 30 балів. Наступний поєдинок каталонського клубу запланований на неділю, 1 березня, проти Сельти. Початок зустрічі – о 22:00 (за Києвом).