Жирона з Циганковим поступилась Валенсії, Барселона переграла Хетафе у 32 турі Ла Ліги

У суботу, 25 квітня, відбулась низка матчі у межах 32 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Алавес у стартовій грі дня завдяки дублю 28-річного нападника Тоні Мартінеса здолав Мальорку.

Барселона з голами Ферміна та Рашфорда на виїзді розібралась з Хетафе. Каталонський клуб збільшив перевагу до 11 очок над Реалом, який йде другим.

Жирона зазнала другої поспіль поразки у чемпіонаті, цього разу на виїзді поступившись Валенсії.

Український півзахисник каталонців Віктор Циганкова відіграв увесь поєдинок. Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних, а Владислав Ванат пропускав зустріч через травму.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

32 тур, 25 квітня

Алавес – Мальорка 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Віргілі, 1:1 – 56 Мартінес, 2:1 – 69 Мартінес

Хетафе – Барселона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Фермін, 0:2 – 74 Рашфорд

Валенсія – Жирона

Голи: 1:0 – 50 Рамазані, 2:0 – 59 Садік, 2:1 – 63 Рока

22:00 Атлетико – Атлетик

Турнірна таблиця Ла Ліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Реал у компенсований час втратив перемогу над Бетісом.

