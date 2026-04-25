Жирона з Циганковим поступилась Валенсії, Барселона переграла Хетафе у 32 турі Ла Ліги
У суботу, 25 квітня, відбулась низка матчі у межах 32 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Алавес у стартовій грі дня завдяки дублю 28-річного нападника Тоні Мартінеса здолав Мальорку.
Барселона з голами Ферміна та Рашфорда на виїзді розібралась з Хетафе. Каталонський клуб збільшив перевагу до 11 очок над Реалом, який йде другим.
Жирона зазнала другої поспіль поразки у чемпіонаті, цього разу на виїзді поступившись Валенсії.
Український півзахисник каталонців Віктор Циганкова відіграв увесь поєдинок. Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних, а Владислав Ванат пропускав зустріч через травму.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
32 тур, 25 квітня
Алавес – Мальорка 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 18 Віргілі, 1:1 – 56 Мартінес, 2:1 – 69 Мартінес
Хетафе – Барселона 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 45 Фермін, 0:2 – 74 Рашфорд
Валенсія – Жирона
Голи: 1:0 – 50 Рамазані, 2:0 – 59 Садік, 2:1 – 63 Рока
22:00 Атлетико – Атлетик
Турнірна таблиця Ла Ліги
Нагадаємо, напередодні Реал у компенсований час втратив перемогу над Бетісом.
