Жирона має намір продовжити контракт з Циганковим

Олексій Мурзак — 21 лютого 2026, 19:23
Віктор Циганков
Getty Images

Жирона планує продовжити контракт з українським вінгером Віктором Циганковим.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, клуб веде перемовини про нові контракти з ним і правим захисником Арнау Мартінесом.

Наразі команда ставить перед собою завдання зберегти обох гравців, контракти яких розраховані до 2027 року.

Циганков у поточному сезоні провів 20 матчів за Жирону, в яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялось, що наставник Жирони Мічел може покинути тренерський місток іспанського колективу після закінчення угоди, яка спливає по закінченню поточного сезону-2025/26.

