Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Португальські гранди включилися у боротьбу за хавбека, яким цікавиться Шахтар

Олексій Мурзак — 24 лютого 2026, 17:17
Португальські гранди включилися у боротьбу за хавбека, яким цікавиться Шахтар
Габріел Мек
ФК Греміо

Бенфіка та Спортинг включилися у боротьбу за 17-річного півзахисника Греміо Габріеля Мека.

Про це повідомляє Glorioso 1904.

За інформацією джерела, оточення бразильского гравця вже провело зустріч із представниками Бенфіки, а у вівторок, 24 лютого, розраховує вислухати пропозицію Спортинга.

У жовтні повідомлялося, що Шахтар готується викласти за гравця близько 20 мільйонів – саме цю суму Греміо готовий прийняти та відпустити хавбека, але влітку, коли йому виповниться 18 років.

Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро. За основну команду Греміо юний бразилець зіграв лише два матчі, однак регулярно грає за U-20.

Раніше стало відомо, що атакувальним півзахисником також цікавляться гранди АПЛ.

Футбольні трансфери Шахтар Донецьк

Футбольні трансфери

Колос підпише хавбека збірної Північної Македонії
Вінгер Баєра зацікавив Ювентус та Наполі
Динамо відхилило пропозицію клубу МЛС щодо Вівчаренка – джерело
Верес представив четвертого зимового новачка
Інтер викупить контракт Аканджі у Манчестер Сіті – інсайдер

Останні новини