Португальські гранди включилися у боротьбу за хавбека, яким цікавиться Шахтар

Бенфіка та Спортинг включилися у боротьбу за 17-річного півзахисника Греміо Габріеля Мека.

Про це повідомляє Glorioso 1904.

За інформацією джерела, оточення бразильского гравця вже провело зустріч із представниками Бенфіки, а у вівторок, 24 лютого, розраховує вислухати пропозицію Спортинга.

У жовтні повідомлялося, що Шахтар готується викласти за гравця близько 20 мільйонів – саме цю суму Греміо готовий прийняти та відпустити хавбека, але влітку, коли йому виповниться 18 років.

Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро. За основну команду Греміо юний бразилець зіграв лише два матчі, однак регулярно грає за U-20.

Раніше стало відомо, що атакувальним півзахисником також цікавляться гранди АПЛ.