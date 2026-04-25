Валенсія – Жирона. Де та коли дивитися матч 32 туру Ла Ліги

У межах 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 Жирона на виїзді зіграє проти Валенсії.

Поєдинок відбудеться у суботу, 25 квітня, на стадіоні "Месталья" у Валенсії. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Поєдинок Валенсія – Жирона можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі Megogo Футбол-3.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначними фаворитами гри є господарі поля – 2,20. Натомість на звитягу команди Мічела встановлено коефіцієнт 3,50, а нічия оцінена у 3,33.

У матчі першого кола, який відбувся 4 жовтня 2025 року перемогу святкувала Жирона (2:1). У складі "біло-червоних" голи забивали Ванат і Мартінес.

У турнірній таблиці Жирона йде на 14-му місці, випереджаючи Валенсію, яка посідає 15-ту сходинку, на два бали.

